MDP:Yeter Artık sizde hiç mi utanma yok!

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü bir açıklama yayınladı:
Bu yaptığınız bardağı taşıran son damla, YETER ARTIK
Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak geçmişten günümüze, doğrulara
doğru demeye yanlış olan bir şey varsada tek bir ağızdan yanlıştan
dönülmesi için yanlışa yanlış diyoruz.
Ve bugün, Yanlış yaptınız Yapmaya Devam Ediyorsunuz diye haykırıyoruz.
Pandeminin Ersin Tatar'ın Başbakan olduğu döneminde Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin maddi manevi imkanlarıyla yapılan acil durum
hastanesinde ilk belirlemelere göre 31 kişi istihdam edildiği fakat
istihdam edilen sözde sağlık çalışanları hükümet tarafından
torpilli olduğu için hiçbir zaman işe gitmediği. Bu sayı sonrasında
130 ' a çıkarıldığı. 130 kişi hükümet tarafından torpilli olduğu
için Pandemi döneminde evinde durarak devletin hazinesinden geçinip
haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor.
Bu iddiaları ortaya çıkaran insanlara ise bugün “Soruşturmalar
açılıyor.” diye tehdit ediliyor.
Soruşturma ile tehdit edilen insanlarımızın suçları devletin hazinesini
korumak ve yanlışları ortaya çıkarmaksa en büyük suçlu biziz.
Bu suç değil bir şereftir.
Yeter Artık sizde hiç mi utanma yok!
İstihdam 200 kayıp iddası 130 !
200 kişi alınmış ama 130 kişisi işe gitmediği noktasında birçok iddia
var.
Herkesin canı ile uğraştığı bu dönemde bile oy uğruna yada başka
hesaplar ile partizanlık yapılması akıl alacak şey değildir.
Yapmayın!
Sizler devletin imkanlarını kullanarak bu halka zulüm ediyorsunuz.
Tarihin karanlık sayfalarında kaybolup gideceksiniz. 130 kişi istihdam
edildi iddasında alınan her bir kuruşta bu ülkenin tüm insanlarının
hakları var.
Bizim haklarımız var.
Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Gerçi kime neyi anlatıyoruz. Sırf
seçimi kazanmak için verilen sözler bugün halk tarafından biliniyor.
Ne tavizler verildiği ortada.
Yapılan yanlıştan dönün, eğer dönmezseniz Milliyetçi Demokrasi
Partisi olarak hükümete geldiğimiz andan itibaren devletin imkanları
kullanılarak harcanan bir kuruş dahi olsa araştırılacak,
araştırılacaksınız.
Sonucu ne olursa olsun;
Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak hükümete geldiğimizde
yaptığınız haksızlıkların hesabını sorup, bu milletin olan ama
yediğiniz her kuruşun hesabını soracağımızdan emin olun.
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