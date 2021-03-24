MDP:Yeter Artık sizde hiç mi utanma yok!

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü bir açıklama yayınladı:

Bu yaptığınız bardağı taşıran son damla, YETER ARTIK



Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak geçmişten günümüze, doğrulara

doğru demeye yanlış olan bir şey varsada tek bir ağızdan yanlıştan

dönülmesi için yanlışa yanlış diyoruz.



Ve bugün, Yanlış yaptınız Yapmaya Devam Ediyorsunuz diye haykırıyoruz.



Pandeminin Ersin Tatar'ın Başbakan olduğu döneminde Türkiye

Cumhuriyeti Devleti'nin maddi manevi imkanlarıyla yapılan acil durum

hastanesinde ilk belirlemelere göre 31 kişi istihdam edildiği fakat

istihdam edilen sözde sağlık çalışanları hükümet tarafından

torpilli olduğu için hiçbir zaman işe gitmediği. Bu sayı sonrasında

130 ' a çıkarıldığı. 130 kişi hükümet tarafından torpilli olduğu

için Pandemi döneminde evinde durarak devletin hazinesinden geçinip

haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor.



Bu iddiaları ortaya çıkaran insanlara ise bugün “Soruşturmalar

açılıyor.” diye tehdit ediliyor.



Soruşturma ile tehdit edilen insanlarımızın suçları devletin hazinesini

korumak ve yanlışları ortaya çıkarmaksa en büyük suçlu biziz.



Bu suç değil bir şereftir.



Yeter Artık sizde hiç mi utanma yok!



İstihdam 200 kayıp iddası 130 !



200 kişi alınmış ama 130 kişisi işe gitmediği noktasında birçok iddia

var.



Herkesin canı ile uğraştığı bu dönemde bile oy uğruna yada başka

hesaplar ile partizanlık yapılması akıl alacak şey değildir.



Yapmayın!



Sizler devletin imkanlarını kullanarak bu halka zulüm ediyorsunuz.

Tarihin karanlık sayfalarında kaybolup gideceksiniz. 130 kişi istihdam

edildi iddasında alınan her bir kuruşta bu ülkenin tüm insanlarının

hakları var.



Bizim haklarımız var.



Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Gerçi kime neyi anlatıyoruz. Sırf

seçimi kazanmak için verilen sözler bugün halk tarafından biliniyor.

Ne tavizler verildiği ortada.



Yapılan yanlıştan dönün, eğer dönmezseniz Milliyetçi Demokrasi

Partisi olarak hükümete geldiğimiz andan itibaren devletin imkanları

kullanılarak harcanan bir kuruş dahi olsa araştırılacak,

araştırılacaksınız.



Sonucu ne olursa olsun;



Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak hükümete geldiğimizde

yaptığınız haksızlıkların hesabını sorup, bu milletin olan ama

yediğiniz her kuruşun hesabını soracağımızdan emin olun.