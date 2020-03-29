  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

MEB Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de erteleme planı yok

»
MEB Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de erteleme planı yok
MEB Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de erteleme planı yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 nedeniyle eğitimde alınan önlemlerle ilgili CNN Türk kanalına yaptığı açıklamada Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında bir erteleme planlanmadığını söyledi.

LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.

Selçuk, uzaktan eğitimin uzatıldığı 30 Nisan tarihi sonrası için de planlar yaptıklarını söyledi.

Bakan Ziya Selçuk’un açıklamalarının bir kısmı şöyle:

(LGS) zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Mecbur bir sebep oldu, ertelenme ihtiyacı doğu, ona bakarız. Ama şu anda ertelenme söz konusu değil. 13 Mart’a kadar dersler işlendi.”

 
Quote Message: Biz başından beri şunu söyledik, bu küresel bir sorun ve bunun çözümü de bilimsel metotlarla ortaya çıkabilir. Biz de diyoruz ki MEB olarak, hem dünyadaki eğilimlere bakalım hem Bilim Kurulumuzun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu’ndan mutabakatla çıktı, biz de 30 Nisan’a kadar neler yapabiliriz çalışıyoruz. Bu yepyeni bir durum biz de öğreniyoruz.”

Biz başından beri şunu söyledik, bu küresel bir sorun ve bunun çözümü de bilimsel metotlarla ortaya çıkabilir. Biz de diyoruz ki MEB olarak, hem dünyadaki eğilimlere bakalım hem Bilim Kurulumuzun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu’ndan mutabakatla çıktı, biz de 30 Nisan’a kadar neler yapabiliriz çalışıyoruz. Bu yepyeni bir durum biz de öğreniyoruz.”

 
Quote Message: 30 Nisan bizim A planımız şeklinde yürüyor, diyelim ki 30 Nisan’da okullar açılmazsa ne yapacağız? Uzaktan eğitimin altyapısı güçlendiriliyor, gelecek seneki planlamaların standart bir yıl planlaması gibi değil de yeniden yapılandırıldığı bir planımız var.”

30 Nisan bizim A planımız şeklinde yürüyor, diyelim ki 30 Nisan’da okullar açılmazsa ne yapacağız? Uzaktan eğitimin altyapısı güçlendiriliyor, gelecek seneki planlamaların standart bir yıl planlaması gibi değil de yeniden yapılandırıldığı bir planımız var.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu: Geniş bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı var28 Mart 2020 Cumartesi 15:59
  • Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan maskeli ihale yüzünden mi görevden alındı?28 Mart 2020 Cumartesi 14:19
  • Kuzey Kıbrıs'tan getirilen 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı28 Mart 2020 Cumartesi 11:48
  • Güven:İnsan yapımı olan Korona değil, adaletsizlik28 Mart 2020 Cumartesi 11:45
  • Amazon’dan Kovid-19’la Mücadele İçin Türkiye’ye 3,5 Milyon Lira Destek28 Mart 2020 Cumartesi 11:30
  • İmamoğlu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı talep etti28 Mart 2020 Cumartesi 11:12
  • THY’den iç hat seferlerine koronavirüs sınırlandırması28 Mart 2020 Cumartesi 10:42
  • Koronavirüse yakalanan eski CHP İstanbul Milletvekili Öğüt: Ne olur evde kalın28 Mart 2020 Cumartesi 10:11
  • TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı28 Mart 2020 Cumartesi 09:40
  • Erdoğan, Koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapıyor,yeni tedbirler var27 Mart 2020 Cuma 22:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti