MEB Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de erteleme planı yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 nedeniyle eğitimde alınan önlemlerle ilgili CNN Türk kanalına yaptığı açıklamada Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında bir erteleme planlanmadığını söyledi.

LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.

Selçuk, uzaktan eğitimin uzatıldığı 30 Nisan tarihi sonrası için de planlar yaptıklarını söyledi.

Bakan Ziya Selçuk’un açıklamalarının bir kısmı şöyle:

(LGS) zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Mecbur bir sebep oldu, ertelenme ihtiyacı doğu, ona bakarız. Ama şu anda ertelenme söz konusu değil. 13 Mart’a kadar dersler işlendi.”

Quote Message: Biz başından beri şunu söyledik, bu küresel bir sorun ve bunun çözümü de bilimsel metotlarla ortaya çıkabilir. Biz de diyoruz ki MEB olarak, hem dünyadaki eğilimlere bakalım hem Bilim Kurulumuzun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu’ndan mutabakatla çıktı, biz de 30 Nisan’a kadar neler yapabiliriz çalışıyoruz. Bu yepyeni bir durum biz de öğreniyoruz.” Biz başından beri şunu söyledik, bu küresel bir sorun ve bunun çözümü de bilimsel metotlarla ortaya çıkabilir. Biz de diyoruz ki MEB olarak, hem dünyadaki eğilimlere bakalım hem Bilim Kurulumuzun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu’ndan mutabakatla çıktı, biz de 30 Nisan’a kadar neler yapabiliriz çalışıyoruz. Bu yepyeni bir durum biz de öğreniyoruz.”