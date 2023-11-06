MEB geç burs başvuru tarihlerini 9-10 Kasım olarak açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 akademik yılı güz dönemi burs başvuru tarihlerinde başvuru yapamayanlar için “geç başvuru” tarihlerini 9 – 10 Kasım olarak açıkladı.
Yapılan açıklamada başvuru yapmak isteyen öğrencilerin http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak başvurularını gerçekleştirebileceği ifade edildi.
Geç burs başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adreste yer alan “önemli bilgiler” bölümünden ulaşılabilir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.