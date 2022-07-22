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MEB ile Telsim işbirliğinde düzenlenen müzik yarışmasında birincilik elde eden LAGSL'ye büyük ödülödül

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde, bu yıl 8. kez düzenlenenTelsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması birincisi Lefkoşa Anadolu GüzelSanatlar Lisesi, büyük ödülü olan stüdyo çekimi ve klip çekimlerine başladı.
MEB ile Telsim işbirliğinde düzenlenen müzik yarışmasında birincilik elde eden LAGSL'ye büyük ödülödül


Piyano ödülünün yanısıra kazandıkları stüdyo ve klip çekimlerine başlandı.

ÖĞRENCİLER KENDİ BESTELERİNİN KLİBİNİ ÇEKİYOR
Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nda En İyi Orkestra
ödülünü kazanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Variant Grubu, yine
grupta bas gitar ve arp çalan öğrenci Selen Beyaz tarafından bestelenen
esere klip çekimi için kolları sıvadı. Çok yakında yayına alınacak olan klip,
Varyant Grubu öğrencilerinin hayal güçleri dikkate alınarak çekiliyor.
TANPINAR: “ÇITA HER GEÇEN YIL DAHA YUKARILARA
TAŞINIYOR”
Liselerarası Müzik Yarışması’nın, ülke için bir marka haline geldiğinin
ve bunun en önemli mimarlarının gençler olduğunun vurgusunu yapan
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar,” Her geçen yıl başarılarına
başarı ekleyen, inanılmaz yetenekler olarak karşımıza çıkan gençler,
dünyada akranları ile yarışabilecek ve birçok alanda ipi göğüsleyebilecek
seviyelerde. Bu bizleri hem gururlandırıyor, hem de umutlandırıyor” dedi.
Bu yıl yarışmada büyük ödülü kazanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Variant Grubu’nun stüdyo çekimlerinin de muhteşem olduğunu belirten
Tanpınar,” Çıtayı gençlerimiz her geçen yıl daha da yukarıya taşıyor. Bu yıl
gençlerimiz kendi bestelerini, kendi senaryoları ile çekiyorlar. Hem
yetenekleri, hem yaratıcılıkları, hem de müziğe duydukları tutkuyu ayakta
alkışlıyorum.” diye konuştu.

GENÇLER ÇOK HEYECANLI VE MUTLU
Kazanan grubun sorumlu öğretmenleri Erbay Geceyatmaz ve İsmet Aşıksoy
ile grup üyeleri; Kubilay Patoglu, Selen Beyaz, Cenkay Vudalı, Evrem
Bürüncük, Selim Duman, Şükrü Şahkudeler ve Ahmet Şah’ın katıldığı stüdyo
çekimlerinde heyecan doruktaydı. Sorumlu öğretmenler, öğrencilerinin büyük
ödül olan stüdyo ve klip çekimi konusunda çok heyecanlı olduklarını
belirterek, yine grup üyelerinden biri olan Selen Beyaz’ın bestesini hayata
geçirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

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