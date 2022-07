MEB ile Telsim işbirliğinde düzenlenen müzik yarışmasında birincilik elde eden LAGSL'ye büyük ödülödül

Piyano ödülünün yanısıra kazandıkları stüdyo ve klip çekimlerine başlandı.

ÖĞRENCİLER KENDİ BESTELERİNİN KLİBİNİ ÇEKİYOR

Telsim Freezone 8. Liselerarası Müzik Yarışması’nda En İyi Orkestra

ödülünü kazanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Variant Grubu, yine

grupta bas gitar ve arp çalan öğrenci Selen Beyaz tarafından bestelenen

esere klip çekimi için kolları sıvadı. Çok yakında yayına alınacak olan klip,

Varyant Grubu öğrencilerinin hayal güçleri dikkate alınarak çekiliyor.

TANPINAR: “ÇITA HER GEÇEN YIL DAHA YUKARILARA

TAŞINIYOR”

Liselerarası Müzik Yarışması’nın, ülke için bir marka haline geldiğinin

ve bunun en önemli mimarlarının gençler olduğunun vurgusunu yapan

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar,” Her geçen yıl başarılarına

başarı ekleyen, inanılmaz yetenekler olarak karşımıza çıkan gençler,

dünyada akranları ile yarışabilecek ve birçok alanda ipi göğüsleyebilecek

seviyelerde. Bu bizleri hem gururlandırıyor, hem de umutlandırıyor” dedi.

Bu yıl yarışmada büyük ödülü kazanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Variant Grubu’nun stüdyo çekimlerinin de muhteşem olduğunu belirten

Tanpınar,” Çıtayı gençlerimiz her geçen yıl daha da yukarıya taşıyor. Bu yıl

gençlerimiz kendi bestelerini, kendi senaryoları ile çekiyorlar. Hem

yetenekleri, hem yaratıcılıkları, hem de müziğe duydukları tutkuyu ayakta

alkışlıyorum.” diye konuştu.

GENÇLER ÇOK HEYECANLI VE MUTLU

Kazanan grubun sorumlu öğretmenleri Erbay Geceyatmaz ve İsmet Aşıksoy

ile grup üyeleri; Kubilay Patoglu, Selen Beyaz, Cenkay Vudalı, Evrem

Bürüncük, Selim Duman, Şükrü Şahkudeler ve Ahmet Şah’ın katıldığı stüdyo

çekimlerinde heyecan doruktaydı. Sorumlu öğretmenler, öğrencilerinin büyük

ödül olan stüdyo ve klip çekimi konusunda çok heyecanlı olduklarını

belirterek, yine grup üyelerinden biri olan Selen Beyaz’ın bestesini hayata

geçirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.