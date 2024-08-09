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MEB, İTÜ-KKTC ve KIBZEV arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) ve Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı (KIBZEV) arasında “Bilim Kulüpleri Eğitime Destek” iş birliği protokolü imzalandı.
MEB, İTÜ-KKTC ve KIBZEV arasında iş birliği protokolü imzalandı

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı ve Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Günaydın imza koydu.

İmzalanan protokol ile KKTC’de ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik, bilim kulüpleri aracılığıyla çeşitli eğitim ve öğretim programları düzenlenmesi; seminerler, kurslar, konferanslar ve benzeri etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, taraflar öğrencilere yönelik bilim kulüplerinin kurulması ve faaliyetlerin yürütülmesi konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda MEB, İTÜ-KKTC ve KIBZEV, öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak eğitim ve gelişim programlarını planlayacak ve uygulayacak.

Protokol çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı projeye katılacak öğrencilerin belirlenmesi, duyurulması ve faaliyetlerin onaylanması gibi konularda destek sağlayacak. İTÜ-KKTC ise eğitim içerikleri ve modüller geliştirme, uygun eğitim ortamları sağlama ve akademik kadronun görevlendirilmesi gibi yükümlülükleri üstlenecek. KIBZEV ise projeye gerekli malzeme ve teknik destek sağlama, yurt içi ve yurt dışı gezilerin organizasyonu ve yönetimsel destek sağlama sorumluluklarını yerine getirecek.

Çavuşoğlu: “Öğrencilere bilimsel beceriler kazandırmayı hedefliyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokolün imzalanması sırasında yaptığı konuşmada, bu iş birliğinin gençlerin eğitimine önemli ve kalıcı bir katkı sunacağını belirterek, ortaöğretimden lisansüstü eğitime kadar geniş bir yelpazede öğrencilere bilimsel beceriler kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu tür iş birliklerinin, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyerek onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayacağını kaydeden Çavuşoğlu, bu iş birliğinin sadece kısa vadede değil, uzun vadede de genç nesillerin bilim ve teknoloji alanlarında güçlenmelerine olanak tanıyacağını ifade etti.

Bu iş birliğinin sadece eğitimle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda bilimsel ve teknik alanlarda da yeni fırsatlar yaratacağını sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, İTÜ-KKTC’nin akademik birikimi ve KIBZEV’in teknik desteği ile öğrencilerin uluslararası arenada rekabet edebilecek yetkinliklere ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Konuşmasının sonunda, protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, bu anlamlı iş birliğinin başarılı olmasını diledi.

 

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