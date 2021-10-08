  • BIST 1.399,210
  • Altın 505,01
  • Dolar 8,9000
  • Euro 10,2950
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

MEB okullardaki pozitif vaka sayılarını açıkladı

» »
MEB okullardaki pozitif vaka sayılarını açıkladı. Eğitim Bakanlığı 2 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında 129 öğrenci ile 9 öğretmen, 5 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
MEB okullardaki pozitif vaka sayılarını açıkladı

Eğitim Bakanlığı 2 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında 129 öğrenci ile 9 öğretmen, 5 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda 260 öğrenci ile 22öğretmen, 4 de personel de ‘temaslı’ olması nedeniyle karantinaya girdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Bu "hükumet" döneminde sonunda bu da oldu08 Ekim 2021 Cuma 11:48
  • Bakan Oğuz: Mayıs 2021’e Ait Ek Mesailer Bugün Ödendi08 Ekim 2021 Cuma 11:18
  • Kadın Örgütü’nün ‘ Seninle Okula Başlıyorum’ projesi sürüyor08 Ekim 2021 Cuma 11:15
  • MHP’den medyaya büyük gözaltı08 Ekim 2021 Cuma 11:04
  • Karpaz'ın bazı bölgelerde internet kesintisi!08 Ekim 2021 Cuma 11:00
  • Pornhub, Facebook kesintisinde kullanıcı sayısında keskin bir artış yakaladı08 Ekim 2021 Cuma 10:51
  • Arıklı-Çavuşoğlu arasında krize neden olan arazide çalışmalar başladı08 Ekim 2021 Cuma 10:48
  • Farklı bölgelerde elektrik kesintisi!08 Ekim 2021 Cuma 10:12
  • Ağırdağ köyü sakinlerinden Hatice Saygı aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti08 Ekim 2021 Cuma 10:11
  • Halkın Partisi Türkiye Muhtarlar Federasyonu Üyeleriyle buluştu08 Ekim 2021 Cuma 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti