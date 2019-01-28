MEB, sarık ve cübbeyle ders verilen okulu kapattı

Öğrenci ve öğretmenler başka bir okula nakledildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sarık ve cübbe ile ders verilmesiyle gündeme gelen Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’nu kapattı. Öğrenciler ve öğretmenler başka bir okula gönderildi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, sarık ve cübbe ile ders verildiğinin ortaya çıktığı dönem okulun yapısının çürük olduğu, müfredata uygun eğitim verilmediği haberlerini yalanlayan MEB, müfettişlerin incelemelerinin ardından öğrencileri bir başka imam hatip ortaokuluna taşıdı, tarikat binasındaki okulu da kapattı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan tutanakta “MEB müfredatının sağlıklı bir şekilde işlenemediği, kurs idaresinin daha çok ön planda olduğu, okul müdürünün inisiyatif kullanmadığı” tespit edildi.

Raporda ayrıca, “Okul derslikleri ve binasının MEB tip projelere uygun olmadığı” tespiti yer aldı. Maarif Müfettişleri ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonrası okulun kapatılmasına karar verildi.

Okul öğrencileri ve öğretmenlerinin de yaklaşık üç kilometre uzaklıkta bulunan Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’na taşınması kararlaştırıldı.