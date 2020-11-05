MEB ‘siber saldırı’ demişti: EBA, öğrenciler derse girmeye çalışınca çökmüş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim uygulaması Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) eylül ayında yaşanan ve ‘siber saldırı’ kaynaklı olduğu belirtilen ‘çökme’nin yoğunluktan kaynaklandığının anlaşıldığını söyledi.

MEB, 22 Eylül öğleden sonra ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanan ‘çökme’yi siber saldırılara bağlamıştı. Bakan Selçuk da ‘çökme’yi yüksek talepten ötürü ‘olumlu’ karşılamıştı.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre Selçuk, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının bütçesi üzerine görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Selçuk şöyle konuştu: “EBA’nın dört saatliğine ‘login’ süresi iki saniyeden 30 saniyeye çıktı. Dört saat bu sürdü ve buna ‘Çöktü’ denildi. Bu dört saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki -tırnak içinde- neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor: İki tane uluslararası siber saldırı var, bunu dışında bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi ‘Bir siber saldırı var’ düşüncesi oluşturmuş ve bizim Telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş yani bir saldırı var. Halbuki bizim çocuklar bunlar yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhal açıldı ilgili ‘server’ ve altyapılar normale döndü.”

Twitter ve WhatsApp gibi birçok uygulamanın da zaman zaman birkaç saat yavaşlayıp kapanabildiğini ifade eden Selçuk şöyle devam etti: “Yani okullar açıldığından beri bir kere olan bir şey ve dört saatliğine olan bir husus bu. Bundan sonra da olabilir mi? Belki de olabilir ama şu andaki veriler olmayacağını gösteriyor. Çünkü kapasitemizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Aktif kullanımına baktığımızda öğretmenler ve öğrenciler tarafından yüzde 79.4 olarak geçiyor. Yani öğrencilerin ve öğretmenlerin ne kadarı kullanmış? 16 milyon 299 bin 942 öğrenciden yaklaşık 13 milyon civarında öğrenci EBA’yı aktif olarak kullanmış.”