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MEB: Sözleşmeli öğretmenlik için ek atama yapılacak

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MEB: Sözleşmeli öğretmenlik için ek atama yapılacak
Bakanlık internet sitesinden "Sözleşmeli öğretmenliğe ek atama" duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), geçen yıl içerisinde sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 ek atama yapılacak.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımladığı "Sözleşmeli öğretmenliğe ek atama" duyurusuna göre,  geçen yıl sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunanlardan KPSSP10 ve KPSSP121 puan türlerine göre sözlü sınava katılan ve sınavdan 60 ile üzerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasından bin 367 pozisyona ek atama gerçekleştirilecek.

Bakanlığın belirlediği 39 farklı alanda, yeniden eğitim kurumu tercihi başvurusu alınacak. Adaylar eğitim kurumu tercihlerine ilişkin başvurularını 30 Mart-5 Nisanda "http://mebbis.meb.gov.tr" ve "http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden" yapabilecek. Başvurular, 5 Nisan Çarşamba günü saat 16.00da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Atamalar 7 Nisanda adayların tercihleri de göz önünde bulundurularak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adayların puanlarının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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