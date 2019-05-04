MEB’de kritik göreve Ensarcı atama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Ortaöğretim Genel Müdürü olarak atadığı Cevdet Vural görevinin sekizinci ayında sürpriz şekilde istifa etti. Yerine TÜGVA ve Ensar Vakfı’na yakınlığıyla bilinen Yusuf Büyük’ün getirilmesi ise dikkat çekti.

Ziya Selçuk’un Ortaöğretim Genel Müdürü olarak atadığı Cevdet Vural görevinin sekizinci ayında sürpriz şekilde istifa etti. Bakanlığın en önemli genel müdürlüklerinden olan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ndeki istifanın gerekçesi açıklanmadı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Vural, MEB Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa etti. LÖSEV başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla ve üniversitelerle işbirliği protokolü imzalayan ancak dini referanslı derneklere mesafeli durduğu bildirilen Vural’ın son dönemde üst yönetimle fikir ayrılıklarına düştüğü, istifa nedenleri arasında bunun da yer aldığı iddia edildi.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Vural’ın istifasında en büyük rolü Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile yaşadığı tartışma oynadı. İki bürokrat, bir süredir Bakanlığın gündeminde olan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi düşünülen ders sayılarının azaltılması projesinde ters düştü.

Vural’ın, Bakan Selçuk’un, “Liselerde 15-16 ders var. Bunlar yarı yarıya düşecek, ders saatleri azaltılacak” açıklamasıyla tartışılmaya başlanan projenin öğretmenleri zor durumda bırakacağını savunduğu, Bakan Yardımcısı Safran ile bu konuda tartıştığı öne sürüldü. Safran’a, ders sayılarının azaltılmasına ilişkin üç rapor sunan Vural’ın her seferinde geri çevrildiği bildirildi.

Vural’ın yerine vekâleten getirilen eski müsteşar yardımcısı Yusuf Büyük’ün İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu, dini vakıflarla ilişkisinin iyi olduğu ve bu nedenle Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne vekâleten de olsa atanmasının Bakanlık çevrelerinde rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü. TÜGVA ve Ensar gibi derneklere yakın olduğu, İHH’ye okulların kapısını açtığı öne sürülen Büyük’ün asaleten atanmasına kesin gözüyle bakılıyor.