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MEB’de toplam 12 sondaj için imzalar atıldı

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MEB’de toplam 12 sondaj için imzalar atıldı
“Exxon Mobil-Qatar Petroleum” ortaklık şirketi arasında imzalar atıldı. ENI ve TOTAL şirketleriyle de bugün atılacak…

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki bazı parsellerde hidrokarbon aramaları yapılmasına yönelik üçüncü tur ruhsat ihalesini kazanan şirketlerden “Exxon Mobil-Qatar Petroleum” ortaklık şirketiyle dün imzaların atıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi 10. Parsel İçin Başarı Reçetesi” başlıklı haberinde, “MEB” ile ilgili dün, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, “Exxon Mobil” şirketi adına üst düzey Başkan Yardımcısı Andrew Suiger’in ve “Qatar Petroleum” şirketi adına Başkan Saad Sierida Al-Kaabi’nin, iki önemli belgeye imza koyduğunu yazdı.

Belgelerden birinin, “MEB” içerisindeki 10. parselde keşif yapılması ve üretimin paylaşımıyla ilgili sözleşme olduğunu kaydeden gazete, diğer belgeyle de, Güney Kıbrıs’ın şirkete, 10. parselde araştırma ve sondaj yapma hakkı verdiğini belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs adına Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ve Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun da belgelere imza koyduğunu yazdı.

Toplamda 315 sayfa olan belgelerin özünün 10. parselde sismolojik ve jeolojik araştırmalar yapılmasıyla ilgili olduğunu belirten gazete, 3 yıl içerisinde, ilki 2018 yılının ilk 3 ayında olmak üzere, kararlaştırılan en az 2 araştırma sondajı yapılacağını; toplamda da 12 sondaj için anlaşma yapıldığını kaydetti.

Haberde, 6. ve 8. parsellerle ilgili ihaleyi kazanan ENI ve TOTAL şirketleriyle imzaların da bugün atılacağı ifade edildi.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Politis gazetesi: “MEB’deki Üçüncü Tur Ruhsat İhalesinde İlk Dönem İçin En Az 5 Sondaj”

Alithia gazetesi: “Matkabı 2018’de İndiriyorlar”

Simerini gazetesi: “2018’de Matkap”

Haravgi gazetesi: “MEB’de Toplam 12 Sondaj İçin İmzalar Atıldı”.

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