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MEB'den Coronavirüs önlemi, kafilelerin geliş gidişi durduruldu

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MEB'den Coronavirüs önlemi, kafilelerin geliş gidişi durduruldu
MEB'den Coronavirüs önlemi, kafilelerin geliş gidişi durduruldu

İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama;

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan (Covid-19) yeni tip Koronavirüs’ün Dünya üzerinde hızla yayılması ve hastalığın ülkemize komşu ülkelerde de görülmeye başlaması nedeniyle, öğrenci ve öğretmenlerimizi bu hastalıktan korumak ve hastalığın ülkemiz sınırları içerisine girmesine önlem almak amacıyla; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen ve yurt dışı gidiş - geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetler Nisan ayı sonuna kadar durdurulmuştur.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar yurt dışında gerçekleştirilecek organizasyonlara katılamayacaktır. Yine ev sahipliğimizde düzenlenecek olan tüm kültürel ve sportif organizasyonlar için yurt dışından gelecek olan kafilelerin ülkemize gelişleri alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar dondurulmuştur.

Bakanlığımız tarafından alınanan önlemlerin, Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan organizasyonlar için de uygulanıp uygulanmayacağı, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler ve alınacak bilgiler doğrultusunda değerlendirilecektir.

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