MEB’den okullara 24 Kasım yazısı: Gönüllülere hatim okutup sayısını bildirin

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okullara bir yazı göndererek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hatim okunmasını istedi.

MEB okunan hatim sayısının kendilerine bildirmesini talep ederken Eğitim-Sen, hatim indirmeyen ve hatim sayısı bildirmeyen öğretmenlerin dışlanmasından endişeli.

Birgün’den Mustafa Bildirici’nin haberine göre, MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okullara hatim okunması için talimat gönderdi.

Hatimlerin, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimde yaşamını yitiren öğretmenler için okunacağı bildirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüklerine yazı göndererek ‘gönüllü’ öğretmenler ile öğrenci ve velilerin hatim etkinliğine katılabileceğini belirtti.

İlgili yazıda, “Öğretmenler günü münasebetiyle görevi başında şehit olan öğretmenler, 15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi’nde şehit olan öğretmenler ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimiz için hatimler okunması planlanmaktadır”dendi.

Öte yandan Evrensel’in paylaştığı bilgilere göre, Hatay’ın Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda gönderilen yazıda okunan hatim sayısının da 22 Kasım’a kadar kendilerine bildirilmesi istendi.

ODA TV’nin haberine göre de aynı yazı Kütahya Valiliği tarafından paylaşıldı.

‘Öğretmenler dışlanabilir’

Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç, “Bu yazı, bilimsel ve laik eğitim anlamında olan her şeyi müfredattan çıkarmaya çalışan Milli Eğitim Bakanlığı’nın geldiği noktayı gösterir” dedi.

Hatim indirmeyen ve 22 Kasım’a kadar hatim sayısı bildirmeyen öğretmenlerin dışlanacağını söyleyen Sağdıç, bu uygulamanın acilen düzeltilmesi ve öğretmenlerden özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

MEB, geçen yıl da benzer bir uygulamaya imza atmıştı.