“MEB’in Türk kışkırtmalarına karşı zırhlandırıldığı söylemi hikaye”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Limasol’un birkaç deniz mili açığında araştırma yürütüyor olmasına karşın ne “icraatlarımızla MEB’imizi zırhlandırdık” diyen Rum Yönetiminden ne de uluslararası unsurdan Türkiye’ye tepki ve kınama açıklaması geldiğine dikkat çekti.

Fileleftheros “Andros Kiprianu’dan Nikos Anastasiadis’e MEB Konusunda Yeni Suçlama” başlıklı haberinde, Kiprianu’nun, Anastasiadis hükümetinin “MEB’in Türk kışkırtmalarına karşı zırhlandırıldığı” söylemini “hikaye” diye nitelediğine işaret etti.

Gazetenin Anastasiadis’i “MEB’in güvenliği” konusundaki eleştirmek için tam da MED7 zirvesinin gerçekleştiği günü seçtiğine dikkat çektiği Kiprianu, Anastasiadis’in ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Barbaros konusunda hangi tepki adımlarını attığını ve hangi sonuçları aldığını sordu.

Habere göre Kiprianu “Barbaros’un Kıbrıs MEB’i içerisinde, Kıbrıs’ın enerji programı çerçevesindeki ruhsatlandırma turlarında yabancı şirkete verilen, Limasol’un birkaç deniz mili açığındaki deniz parseli içerisinde araştırma yapması, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının açıkça ihlalidir” iddiasında bulundu, şunları ekledi:

“Maalesef 24 saat sonra ne hükümet, ne uluslararası unsurdan kimse çıkıp da Türkiye’nin bu davranışına tepki gösterip kınamadı. Gerek Başkan gerek Dışişleri Bakanı son aylar içerisinde defalarca, eylemlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’ini zırhlandırdığını söyleyerek Türkiye’nin böyle bir şeye cesaret edemeyeceği, cesaret etse bile -ABD’yi ve üçlü işbirliklerini kast ederek- tepki göstereceği imasında bulundu. Soruyoruz, Başkan ve Dışişleri Bakanı şu ana kadar hangi eylemlerde bulundu?”

Kiprianu ayrıca “konunun, bu günlerde BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını görüşmekte olan BM Güvenlik Konseyi’ne götürülüp götürülmediğini, AB’deki ortaklarından, üçlü işbirliği ittifaklarından ve ABD’den Türkiye’ni bu davranışlarına tepki göstererek, bu eylemlerine devam ederse siyasi ve diplomatik bedeli olacağı yönünde net mesaj vermelerinin istenip istenmediğini ve nasıl cevaplar alındığını” sordu.