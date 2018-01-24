  • BIST 119.070
  • Altın 162,845
  • Dolar 3,7447
  • Euro 4,6286
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Mec-Sen yemin töreni günü yaşananları kınadı

» »
Mec-Sen yemin töreni günü yaşananları kınadı
Mec-Sen yemin töreni günü yaşananları kınadı

"Cumhuriyet Meclisinde 22 Ocak’ta gerçekleşen and içme töreni esnasında yüce Meclis’imize karşı yapılan saygısız tutum ve davranışları sendika olarak kınadığımızı belirtmek isteriz.

Meclisimizin çatısına çıkmak suretiyle yapılan bu girişim, sadece Yüce Meclisimize değil, aynı zamanda halkımızın iradesine ve ülke demokrasisine yapılan bir saygısızlıktır.

Bu kapsamda  halkımızı, içinden geçilen bu ömenli süreçte sağduyuya davet eder, Devletimizin ve halkımızın temsil edildiği en yüce makam olan Cumhuriyet Meclisimizin itibarını düşüren bu tip eylemlerden kaçınarak, çeşitli provakasyon girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Ayrıca, olayın yaşandığı andan itibaren, Meclis çalışanlarımızdan olan İç Güvenlik personelinin yetersiz kaldığı hususunda bir çok mecrada yapılan eleştirileri de üzüntü ile takip etmekteyiz.

Bilinmesini isteriz ki, İç Güvenlik personelimiz, görevlerini en iyi şekilde yerine getirererek, kendilerine verilen yetkiler dahilinde hareket etmişlerdir.

                                                                           Batu BEYİT

                                                                   MEC-SEN BAŞKANI"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kanatlı: “Kıbrıs’ın yeni bir güvenlik sistemine ihtiyacı var”24 Ocak 2018 Çarşamba 15:39
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?24 Ocak 2018 Çarşamba 15:32
  • Denktaş'tan Flaş açıklama: Bu kargaşa 'UBP-YDP-DP'yi zorlamak için24 Ocak 2018 Çarşamba 14:52
  • Denktaş: “Üçlü bir zorlama koalisyon için baskı altındayım”24 Ocak 2018 Çarşamba 14:40
  • Mec-Sen yemin töreni günü yaşananları kınadı24 Ocak 2018 Çarşamba 13:54
  • Sendikal Platform'dan bir heyet TDP'yi ziyaret etti24 Ocak 2018 Çarşamba 13:29
  • Özgürgün: Umutlu değilim24 Ocak 2018 Çarşamba 13:11
  • Hükümeti kurma görevi Özgürgün’de24 Ocak 2018 Çarşamba 12:22
  • Angolemli: Gerekli önlemler alınacak24 Ocak 2018 Çarşamba 11:54
  • Uçak bileti fiyatları, mahkemeye taşınıyor24 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti