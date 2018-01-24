Mec-Sen yemin töreni günü yaşananları kınadı

"Cumhuriyet Meclisinde 22 Ocak’ta gerçekleşen and içme töreni esnasında yüce Meclis’imize karşı yapılan saygısız tutum ve davranışları sendika olarak kınadığımızı belirtmek isteriz.

Meclisimizin çatısına çıkmak suretiyle yapılan bu girişim, sadece Yüce Meclisimize değil, aynı zamanda halkımızın iradesine ve ülke demokrasisine yapılan bir saygısızlıktır.

Bu kapsamda halkımızı, içinden geçilen bu ömenli süreçte sağduyuya davet eder, Devletimizin ve halkımızın temsil edildiği en yüce makam olan Cumhuriyet Meclisimizin itibarını düşüren bu tip eylemlerden kaçınarak, çeşitli provakasyon girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Ayrıca, olayın yaşandığı andan itibaren, Meclis çalışanlarımızdan olan İç Güvenlik personelinin yetersiz kaldığı hususunda bir çok mecrada yapılan eleştirileri de üzüntü ile takip etmekteyiz.

Bilinmesini isteriz ki, İç Güvenlik personelimiz, görevlerini en iyi şekilde yerine getirererek, kendilerine verilen yetkiler dahilinde hareket etmişlerdir.

Batu BEYİT

MEC-SEN BAŞKANI"