Meçhul İnsanlık Kuyusu

Dünya gün geçtikçe artan kaos ve zorbalığa sahne oluyor...

Faili meçhul cinayetler...

Canlı bombalar...

Nefes alınırken bir sonraki nefesin alınacağı meçhul zamanlardan geçiyoruz.

Sorgusuz sualsiz hiçbir açıklama yapılmadan, zorla alınıp, bazen bilinen bazen ise bilinmeyen yere götürülen insanlar…

Merak etmişimdir, nasıl bir duygudur; o an buna tanık olan insanların yaşadıkları...

Nasıl bir duygudur; sevdiğiniz insanın gözlerinizin önünde alınıp götürülmesi...Aniden patlayan bombada sevdiklerinizi kaybetmek...

Ve her gün çoluğunuzu, çocuğunuzu evden uğurlarken içinizden geçen “acaba” lar ile dolu kuşkular yığınağı....

Gece olsun gündüz olsun sevdiklerinin eve habersizce gelen ve ne oldukları bilinmeyen adamlar tarafından götürülüşünü izlemek...Bazen öldürülüşünü izlemek...Aklıma ağaçın ateşte yanarken inceden inceye çıkardığı sesi geldi...Acısı ve sızısı geldi...

Hecesiz kelimeler ve cümlelerin yalnızlığında kalıyor merhamet duygularımız...

Ne zaman yürekler bu kadar katılaşmıştır?

Ne zaman bu kadar zorba olunmuştur?

Umuda artık pranga vurulmuştur...Yıllarca insanların yeşeren sevgi tohumları tüketilme durumunda...

İnsanlar katlediliyor...Her an dünyanın her yerinde bir acı haber alınacak gibi yaşamaya başladık.

Güle oynaya evden çıkan insanlar, iyi niyetler ve duygularla birbiri ile konuşan insanlar, vedalaşan insanlar bir sonraki nefeslerinde karanlığa gömülüyorlar...

Korku egemenliğinden ziyade karanlık ve zorba hakimiyetindeyiz...

Bu kadar acının içinde insan ne yazacağını, ne düşüneceğini şaşırmış durumda...

Ne zaman bitecek bu kaos?

Acaba bir gün uyandığımızda o günü hiç bir bomba ve ölüm haberi almadan tamamlayabilecek miyiz?

Bunu diliyorum sadece...