  • BIST 10566.39
  • Altın 2449.301
  • Dolar 32.5617
  • Euro 35.0268
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Meçhul kişiler tarafından darbedildi, 9 metreden düştü: 1 kişi tutuklandı

» »
Girne'de apartman dairesindeki tartışma sonucu Hussaın Al Fatıh Hass, meçhul şahıslar tarafından darp edilip balkondan düşerek ağır yaralandı. Olayın zanlısı olarak görülen 1 kişi tutuklandı.
Meçhul kişiler tarafından darbedildi, 9 metreden düştü: 1 kişi tutuklandı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 30 Haziran 2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında Girne’de bir apartman dairesinde meydana gelen olayda yaşanan tartışma sonucu meçhul şahıslar tarafından darp edilen 19 yaşındaki Hussaın Al Fatıh Hass, aldığı darbeler nedeniyle dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yüksek balkondan zemine düştü.

Hussaın Al Fatıh Hass, düşme sonucu sol göğüs kafesi ve sağ kalçasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü ileri soruşturmada, olayın zanlısı olarak görülen 19 yaşındaki E.D. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Şenkul: Sanayi bölgesinde çöp biriktirme dönemi sona ermiştir20 Haziran 2024 Perşembe 08:29
  • Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: Çok sayıda tutuklu19 Haziran 2024 Çarşamba 15:44
  • Üstel: Birlik İçinde, İstikrarla Yola Devam Ediyoruz19 Haziran 2024 Çarşamba 15:16
  • İzinsiz müzik yayını yapan işletmeye yasal işlem19 Haziran 2024 Çarşamba 13:30
  • Polisten 3 ani ölümle ilgili açıklama19 Haziran 2024 Çarşamba 12:58
  • Girne'de trafik kazası17 Haziran 2024 Pazartesi 10:08
  • Şenkul’un Kurban Bayramı mesajı…16 Haziran 2024 Pazar 10:02
  • Girne'de Çöp Bidonlarında Yangın: Römork Araç Kısmen Zarar Gördü15 Haziran 2024 Cumartesi 11:09
  • Girne'de Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı14 Haziran 2024 Cuma 11:40
  • Su sorunu... Kim ne zaman açıklama yapacak?12 Haziran 2024 Çarşamba 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti