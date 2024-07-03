Meçhul kişiler tarafından darbedildi, 9 metreden düştü: 1 kişi tutuklandı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 30 Haziran 2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında Girne’de bir apartman dairesinde meydana gelen olayda yaşanan tartışma sonucu meçhul şahıslar tarafından darp edilen 19 yaşındaki Hussaın Al Fatıh Hass, aldığı darbeler nedeniyle dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yüksek balkondan zemine düştü.
Hussaın Al Fatıh Hass, düşme sonucu sol göğüs kafesi ve sağ kalçasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili yürüttüğü ileri soruşturmada, olayın zanlısı olarak görülen 19 yaşındaki E.D. tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.