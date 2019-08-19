Mecidiyeköy Profilo AVM satışa çıktı, başlangıç bedeli 425 milyon lira

İstanbul Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktı. İş Bankası'nın gayrimekul internet satış sitesinde yayınlanan ilana göre, Profilo AVM 425 Milyon lira başlangıç bedeli ile alıcı bekliyor. Profilo AVM, İstanbul'un eski AVM'lerinden birisi.

1997 yılında açılan AVM, İş Bankası'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde satılığa çıkarıldı.

Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak belirlendi.

Profilo Holding'in sahibi olan Kamhi Ailesi tarafından kurulan AVM'nin, ilanda verilen bilgilere göre halen yüzde 71'i dolu durumda.

İş Bankası'ndan satılık AVM ilanı