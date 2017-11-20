 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.804
  • Altın 162,444
  • Dolar 3,9188
  • Euro 4,6119
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAlmanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü

Meclis 1 buçuk saatlik gecikmeyle toplandı

» »
Meclis 1 buçuk saatlik gecikmeyle toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 1.5 saat gecikmeyle saat 11.20’de başlayan Genel Kurul toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.

Bu bölümde İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen Bakanlıkların Kuruluş İlkelleri Değişiklik Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen Geçici Personel Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oyçokluğuyla kabul edildi.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik No2 Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantıyı Meclis önünde eylem yapan Memur-Sen ve eyleme destek veren sendikalardan bir grup da izliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Paşaköy kayıplarının gömü yerinin değiştirilmesi...20 Kasım 2017 Pazartesi 14:18
  • 1 haftada 47 kaza: 10 kişi yaralandı20 Kasım 2017 Pazartesi 13:32
  • Mağusa ve İskele'de fiber optik arıza: PGM'den uyarı geldi20 Kasım 2017 Pazartesi 13:30
  • YKP “Sokakta Birlik” çağrısı yaptı20 Kasım 2017 Pazartesi 13:22
  • Akıncı: “Bir sorunu görmezden gelmek o sorunun devamını sağlar”20 Kasım 2017 Pazartesi 13:18
  • Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Londra’ya gidiyor20 Kasım 2017 Pazartesi 13:17
  • MOBESE'lerin takılacağı tarih belli oldu!20 Kasım 2017 Pazartesi 13:10
  • Siber, Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine seçilen Hürses’i kabul etti20 Kasım 2017 Pazartesi 13:05
  • 29 yaşındaki genç, ölü olarak bulundu20 Kasım 2017 Pazartesi 12:27
  • Meclis 1 buçuk saatlik gecikmeyle toplandı20 Kasım 2017 Pazartesi 12:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti