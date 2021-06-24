Meclis 11.30'da Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.30’da toplanan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları, yazılı ve sözlü sorular var.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.30’da toplanan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları, yazılı ve sözlü sorular var.
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