Meclis 12 saati aşkın süredir devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi’nde Hükümet Programı görüşmelerinde 12 saat geride kalırken milletvekilleri konuşmalarını sürdürüyor.

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, hükümetin Kıbrıs konusunda hiçbir fikri, zikri olmadığını iddia etti.

Hükümet programında bakanlıklara ayrılan sayfa sayısını eleştiren Sennaroğlu, programda bütünsellik olmadığını söyledi.

“Zenginlik sınırına gelen üreticileri desteklemek yanlıştır” düşüncesine katılmadığını söyleyen Sennaroğlu, tarıma yön verenlerin sağlıklı, kaliteli ve ucuz gıda üretilmesini sağlaması gerektiğini anlattı.

Sennaroğlu, hükümet programında, tarımsal üretimin rekabet edebilirliğini sağlamak için atılması gereken adımlara yer verilmediğini söyledi.

Gıda güvenliğinin önemine işaret eden Sennaroğlu, bunun için derhal Hal Yasası’nın çıkarılması gerektiğini belirtti.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, hükümet programında geçirilmesi gereken yasalara değinilmediğini belirtti.

Öztürk, özel sektörün güçlendirilmesi için atılması gereken adımların da hükümet programında yer almadığını savundu.

Mülteciler için sığınma evi açılması gerektiğini dile getiren Öztürk, hükümet programında mültecilerle ilgili öngörülen icraatları olumlu bulduğunu kaydetti.

"Geçmişini bilmeyen milletlerin coğrafyalarını başka milletler belirler" diyen Öztürk, bu bağlamda eğitim konusunda atılması gereken adımlar olduğunu belirtti.

Yasemin Öztürk, sicil affı konusunun da hükümet programında yer alması gereken unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Kadın konusunun da hükümet programında yer almayan konularda olduğunu ifade eden Öztürk, çalışma hayatı konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu kaydetti.

PİLLİ

UBP Milletvekili Ali Pilli, yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi ve özellikle sağlık konusunda gerçekleştirilecek icraatların takipçisi olacağını ifade etti.

Güzelyurt’taki hastanenin bir an önce tamamlanması gerektiğini anlatan Pilli, bunun çok acil bir konu olduğunu vurguladı.

Türkiye’den gelen suyun en kısa zamanda Güzelyurt’a ulaştırılması gerektiğini belirten Pilli, bunun devlet politikası olması gerektiğini ifade etti.

Pilli, Güzelyurt yolunun da bir an önce tamamlanmasını istedi.

Sağlıktaki yeni sistemin ne hastayı ne doktoru memnun ettiğini söyleyen Pilli, bu konuda en doğrusunu bulmak için çalışmak gerektiğini söyledi.

Kurulacak sistemde hem doktorun hem de hastanın memnun edilmesi gerektiğini anlatan Pilli, uzun yıllar eğitim alan doktorların maaşlarının artmasının şart olduğunu söyledi.

Pilli, sağlıkta otomasyon sistemine geçilmesinin önemini vurguladı ve birçok sorunun bu yolla çözümlenebileceğini kaydetti.

AMCAOĞLU

Daha sonra söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, önceki dönemde e-devletle ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Hükümet programında Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun es geçildiğini söyleyen Amcaoğlu, kendi dönemlerinde komisyonun geliştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlk kez kendi dönemlerinde medya destek programının hayata geçtiğini söyleyen Amcaoğlu, konuşmasına önceki dönemde yapılan çalışmaları anlatarak devam etti.

Özelleştirmelerin doğru zeminde, doğru şekilde ve doğru zamanda yapılması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, Ercan Havalimanı ihalesi sürecinde yaşananlara da değindi.

Trafik Dairesi’nin hak ettiği noktaya getirilmesi gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, yabancı öğrencilere ehliyet verilmesi konusunda düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Olgun Amcaoğlu, hükümet programında yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılacağının ifade edildiğini kaydederek yeniden yapılandırmayla ne kastedildiğini sordu.

Amcaoğlu, turizmde acentelerin KOBİ statüsüne konulması, yatak kapasitesini artırılması gibi hedeflerin neden konmadığı sorularını da yöneltti.

UBP Milletvekili Amcaoğlu, turizmden, eğitime, tarımdan, ekonomiye, enerjiden ve sağlığa hedef eksikliği olduğunu savundu.