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Meclis 3. gününde toplanmayı deniyor!
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KIBRIS
13.10.2021 10:36
Meclis 3. gününde toplanmayı deniyor!
Meclis 3. gününde toplanmayı deniyor!
Toplantı yeter sayısı yok. Toplantıya 10 dakika ara verildi.
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