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Meclis 4 Ağustos’ta toplanacak: Bütçe görüşülecek

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 4 Ağustos Salı günü toplanacak.
Meclis 4 Ağustos’ta toplanacak: Bütçe görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 Ağustos Salı günü saat 10.00’da altıncı olağanüstü birleşimini yapacak.

Genel Kurul’un gündeminde; Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

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