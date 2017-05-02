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Meclis, 4 Mayıs'ta trafik gündemiyle olağanüstü toplanıyor

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Meclis, 4 Mayıs'ta trafik gündemiyle olağanüstü toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 Mayıs Perşembe günü “trafik güvenliği” gündemiyle olağanüstü toplanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 Mayıs Perşembe günü “trafik güvenliği” gündemiyle olağanüstü toplanıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi’ne (TDP) bağlı bazı milletvekilleri ile bazı bağımsız milletvekillerinin istemiyle gerçekleşecek Genel Kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

Olağanüstü toplantı Meclis İçtüzüğü’nün 60’ıncı maddesi uyarınca yapılacak.

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