Meclis AB Uyum Komitesi Hal Yasasını Görüşmeye Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün toplanarak Hal Yasası’nı görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün toplanarak Hal Yasası’nı görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında saat 10.00’da başlayan toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı. Komite toplantısına ayrıca HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, CTP Milletvekili Armağan Candan ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.

Toplantıya ayrıca davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi, Tarım Dairesi, Kıbrıs Türk Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Toptancılar Birliği ve Patates Üreticileri Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Sonraki toplantıda görüşülmeye devam edilecek tasarı, sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınmasını düzenliyor. Tasarıyla bu malların ticaretinin standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak, serbest rekabet koşulları içinde haller aracılığıyla yapılması hedefleniyor.

Tasarı bunun yanında malların etkin şekilde tedariki, dağıtımı ve satışı; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunması; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi; hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve işletilmesini de içeriyor.

Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, işletmecinin sorumlulukları, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar gibi konular da tasarının ele aldığı konular arasında yer alıyor.