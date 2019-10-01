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Meclis açıldı.. UBP'de çatlak! Özgürgün toplantıya katılmadı!

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Meclis açıldı.. UBP'de çatlak! Özgürgün toplantıya katılmadı!
Meclis açıldı.. UBP'de çatlak! Özgürgün toplantıya katılmadı!

Meclis açıldı.. UBP'de çatlak! Özgürgün toplantıya katılmadı!

1 Ekim 2019 Salı bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi açıldı. 

UBP grubu toplantıya eksik katıldı. 

UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün toplantıya katılmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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