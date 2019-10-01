Meclis açıldı.. UBP'de çatlak! Özgürgün toplantıya katılmadı!
1 Ekim 2019 Salı bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi açıldı.
UBP grubu toplantıya eksik katıldı.
UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün toplantıya katılmadığı dikkatlerden kaçmadı.
Meclis açıldı.. UBP'de çatlak! Özgürgün toplantıya katılmadı!
1 Ekim 2019 Salı bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi açıldı.
UBP grubu toplantıya eksik katıldı.
UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün toplantıya katılmadığı dikkatlerden kaçmadı.
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