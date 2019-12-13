Meclis açılmadı, muhalefet tepkili

Bütçe görüşmelerinin 5. gününde Meclis'in açılamamasına muhalefet tepki gösterdi.
CTP Milletvekili Armağan Sandan "Bütçe görüşmelerinin 5. gününde hükümet meclisi açamadı. Her biri bir yerde...Tel tel dökülüyorlar! dedi.
Bütçe görüşmelerinin 5. gününde Meclis'in açılamamasına muhalefet tepki gösterdi.
CTP Milletvekili Armağan Sandan "Bütçe görüşmelerinin 5. gününde hükümet meclisi açamadı. Her biri bir yerde...Tel tel dökülüyorlar! dedi.
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