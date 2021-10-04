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Meclis açılmadı... UBP Erken Seçim tarihini görüşüyor, ARALIK ihtimal dahilinde

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Meclis açılmadı... UBP Erken Seçim tarihini görüşüyor, ARALIK ihtimal dahilinde
Meclis açılmadı... UBP Erken Seçim tarihini görüşüyor, ARALIK ihtimal dahilinde

Meclis açılmadı... UBP Erken Seçim tarihini görüşüyor, ARALIK ihtimal dahilinde

UBP grup toplantısında kurultayın ardından Aralık ayında erken seçime gidilmesi ağırlık kazandığı öğrenildi.

UBP’nin kurultay sonrası erken seçime gidilmesi için milletvekilleri ve parti tabanından baskı geliyor. Başbakan Ersan Saner de bugün BRT'ye yaptığı açıklamada UBP kurultayının ardından erken seçime gidileceğine dikkat çekerek, "Seçim için çanlar çalmaya başladı" dedi.

AD-HOC komite erken seçim için 3 Nisan 2022 tarihini önerdi

Meclis kapanmadan seçim tarihini görüşen Meclis AD-HOC komitesi erken seçim için 3 Nisan 2022 tarihini önermiş, muhalefet ise 2022 yılında Haziran ayında yapılacak Yerel Yönetimler Seçimlerine dikkat çekerek, seçim yasakları ve bütçenin belirlenmesi konularına dikkat çekerek bu tarihe karşı çıkmış seçim tarihinin öne alınmasını istemişti.

Nisabın sağlanması için 26 sayısı gerekiyor

Meclis Genel Kurulu’nun bugün saat 10:00'da açılması beklenirken, halen daha meclis açılamadı. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu yurtdışında olan cumhurbaşkanına vekalet edecek olmasından dolayı oturma katılamayacak. Sennaroğlu’nun yokluğunda Meclisi Meclis Başkanı Yardımcısı Armağan Candan’ın açması bekleniyor. Nisabın sağlanması için 26 sayısı gerekiyor. Zaroğlu'nun nisaba destek sağlamayacağını açıklaması sonrasında nisabın sağlanması için muhalefetin destek vermemesi nedeniyle meclisin açılması zora girdi.

Sennaroğlu cumhurbaşkanına vekalet ediyor

Meclis Başkanı Sennaroğlu, BRT'ye yaptığı açıklamada, "Benim yokluğumda meclis başkan yardımcısı meclisi açabilir. Meclisin açılmamasını zorlamamak gerekir. Cumhurbaşkanı ülkeye gelince görevimin başına döneceğim. Meclis bugün açılmazsa yarın açılır" ifadelerini kullanmıştı.

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