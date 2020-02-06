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Meclis Ad-Hoc Komitesi Toplandı

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Meclis Ad-Hoc Komitesi Toplandı
Meclis Ad-Hoc Komitesi Toplandı

 Cumhuriyet Meclisi, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün, saat.09.30’da toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.

Komite toplantısına, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden, Cengiz Erçağ, Olgun Önol, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Aysun Önet İleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan Rasiha Maslakçı, Pelin Yaylalı, Maliye Bakanlığı’ndan Şifa Karahasanoğlu ve Başbakanlık’tan Ömer Köseoğlu katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu,  DP Milletvekili Koral Çağman, CTP Milletvekili Özdil Nami, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,  HP Milletvekili Mesut Genç, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.

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