Meclis Araştırma Komitesi, yangın bölgesini yerinde inceledi

21 Haziran 2022 tarihinde Mersinlik Bölgesinde çıkan Orman Yangınını araştırmak üzere kurulan Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplanarak Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile birlikte yangın bölgesini yerinde inceledi.

Komite’nin yangın bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Orman Dairesi Kantara Bölge Şefi ve Orman Dairesi’nden mühendisler, komiteye yangının çıkışı, yayılması ve söndürme çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

BEROVA

Komite’nin yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından Komite Üyesi Milletvekilleri açıklamalarda bulundular. Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova konuşmasında, Komite olarak amaçlarının yangının çıkış nedenlerini araştırmak ve akabindeki müdahale süreçlerini tespit ederek ormanlarımızı korumak amacıyla nelerin yapılabileceğini ortaya koymak olduğunu belirtti. Komite’nin önümüzdeki haftalarda da çalışmalarına devam ederek konunun detaylı bir şekilde komitede tartışılacağını belirten Berova, bulgularını bir raporla ortaya koyarak Genel Kurul’a sevk edeceklerini belirtti.

ŞAHALİ

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi’nin bundan sonra yaşanması muhtemel yangınlara karşı daha hazır olabilmek ve daha esaslı müdahalelerde bulunarak kayıplarımızı minimize edebilmek açısından kritik bir görev üstlendiğini belirtti. Şahali, “en önemli gördüğüm husus gerek yangına hazırlıklı olma, gerek yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idaresi bağlamında, gerekse de yangın hasarının maksimum düzeyde ve minimum zamanda ortadan kaldırılması bağlamında ortaya koyacağımız çalışma yol gösterici olmalıdır” diye konuştu. Şahali, Komite’nin hazırlayacağı rapor ile ilgili olarak “ümit ederim ki hem yangının çıkış nedenleri hem de bu nedenlerin arasında zafiyet olup olmadığı, söndürme sürecinde yeterli bir çalışma olup olmadığı ortaya çıkarılır ve bundan sonraki süreçte çok daha yol daha gösterici etkileri olur” dedi.

KARANFİL

Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil de bölgenin eskiye dönmesinin uzun bir zaman alacağını; ancak bir yerden başlamak gerektiğini ifade ederek, “böylesi faciaların yaşanmaması adına yerinde tespitler yapıp mevcut yapının ilerde düzelmesine ne katkı koyabileceğimizi tartışacağız. Cumhuriyet Meclisi’nde gerek iktidar gerek muhalefet ayni hassasiyettedir. Çünkü ormanlarımız ülkenin ve geleceğimizin bekasıdır” dedi.

ÇOLAKOĞLU

Komite’nin CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu yangın bölgesinde gördükleri ile ilgili olarak bölgenin geçmişte büyük emeklerle yeşillendirildiğini belirterek büyük bir değerin yok olduğunu belirterek “ümit ederim toplum olarak dersler alırız. Bizler de vatandaşlar olarak kendi sorumluluğumuzu biliriz. Yol kenarında kuru otlar var, sigaralarımızı dışarı atmaz ve yangınlara neden olmayız. Hem vatandaşın hem devletin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Bunları da yerine getirmemiz gerekir” dedi.

KÜÇÜK

Komite’nin diğer üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ise Komite olarak üzerlerine düşen sorumlulukların farkında olduklarını belirterek bu bilinçle hareket ettiklerini aktardı. Küçük, “yangınların çıkmaması adına seferber olacağız. Gerek yasa gerekse de alınması gereken tedbirler anlamında komitemiz önemli tespitler yapacaktır” diye konuşarak “önceliğimiz çocuklarımıza yeşil bir orman bırakmak” dedi.

TOROSLU

Son olarak İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ise diğer ilgili birimlerle birlikte yangın boyunca yaşadıklarını Komiteye aktardıklarını belirtti. Toroslu, “Komite’nin bize soracağı her türlü soruya hazırız. Bundan sonra da sorulan sorulara en doğru şekilde cevap vermeye çalışacağız” diye konuştu.

“21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangını Nedeni İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi” ilk günkü çalışmalarını yangın bölgesindeki incelemeleri ile tamamladı.

Komite, konu hakkındaki araştırmalarına önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceği toplantılarında devam edecek.