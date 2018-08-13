Meclis, Başbakanlığın çağrısı üzerine Olağanüstü toplanıyor

Meclisin yarın yapacağı toplantı, Meclis İçtüzüğünün 60.maddesinin (2) fıkrası uyarınca gerçekleşecek.
Saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurulun gündemini “Ekonomideki son gelişmeler ve alınacak tedbirler” konu başlığı oluşturuyor.
Meclisin yarın yapacağı toplantı, Meclis İçtüzüğünün 60.maddesinin (2) fıkrası uyarınca gerçekleşecek.
Saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurulun gündemini “Ekonomideki son gelişmeler ve alınacak tedbirler” konu başlığı oluşturuyor.
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