  • BIST 2.080,90
  • Altın 908.582
  • Dolar 14.7114
  • Euro 16.1735
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe: “Dilekçe ivedilikle Divan günmdemine taşınacak”

» »
Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe: “Dilekçe ivedilikle Divan günmdemine taşınacak”
Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe: “Dilekçe ivedilikle Divan günmdemine taşınacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Gazimağusa eski Milletvekili Okan Dağlı’yı dilekçesini teslim almak üzere kabul etti.

Okan Dağlı; yakın geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili otoritesi tarafından kendisine verilen diplomatik pasaportu ile Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yaptığı esnada G-82 (Genel Güvenlik Aleyhine Faaliyetler) tahdit kaydı/giriş yasağı resmi evrağı kendisine tebliğ edilmek suretiyle T.C yetkili makamları tarafından girişine izin verilmeyişinin gerekçelerinin araştırılması talebiyle hazırladığı dilekçeyi Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye teslim etti.

Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi’nin sadece görevde olan değil eskiden görev ifa etmiş milletvekillerine de sahip çıkmasının gerekliliğine değinerek,  Dağlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş engelinin Cumhuriyet Meclisi tarafından araştırılıp gerekçelerinin açığa kavuşturulması hususunda gereğinin yapılması amacıyla  dilekçeyi ivedilikle Divan gündemine taşıyacağını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: İsrail gazı KKTC’nin deniz yetki alanlarından geçmek zorunda16 Mart 2022 Çarşamba 15:40
  • 9. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali16 Mart 2022 Çarşamba 15:35
  • 150 Polis ve İtfaiye Aday Adayı Temel Eğitime Başlıyor16 Mart 2022 Çarşamba 15:27
  • Yanlış mesaj atıldı, vatandaş pahalı benzin aldı16 Mart 2022 Çarşamba 15:10
  • Sadıkoğlu İskele Halk Plajı ile ilgili açıklama yaptı16 Mart 2022 Çarşamba 14:33
  • Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili tartışmalar gündemde16 Mart 2022 Çarşamba 13:35
  • Büro-İş Sendikası ile Paşaköy Belediyesi arasında Toplu İş sözleşmesi imzalandı16 Mart 2022 Çarşamba 13:26
  • Geçiş kapılarındaki yoğunluk Güneyde çalışanları, eğitim ve sağlık hizmeti alan vatandaşları mağdur ediyor16 Mart 2022 Çarşamba 13:09
  • 125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak16 Mart 2022 Çarşamba 13:08
  • Flash TV'ye kayyum atandı16 Mart 2022 Çarşamba 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti