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Meclis Başkan Yardımcısı Töre, GKK Komutanı Altan Er’i ziyaret etti

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Meclis Başkan Yardımcısı Töre, GKK Komutanı Altan Er’i ziyaret etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, GKK Komutanı Altan Er’i ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er’i ziyaret etti.

Görüşmede ziyaret anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Meclis Başkan Yardımcılığından verilen bilgiye göre, Töre Komutana hitaben şunları söyledi:

“Türk Mukavemet Teşkilatının devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın güçlü ve donanımlı olması Kıbrıs Türk halkına gurur ve heyecan vermektedir. Türk Mukavemet Teşkilatının yeminini kendime her zaman rehber edinen bir milletvekili olarak her daim yanınızdayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak için hep birlikte çalışacağız.”

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