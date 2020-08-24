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Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Rumları ve destekçilerini sağduyuya davet ediyoruz”

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum yönetiminin gerek Fransa gerekse diğer “dost” dediği bazı ülkelerle, deniz kuvvetlerinin bölgedeki varlığının yükseltilmesi kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.
Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Rumları ve destekçilerini sağduyuya davet ediyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum yönetiminin gerek Fransa gerekse diğer “dost” dediği bazı ülkelerle, deniz kuvvetlerinin bölgedeki varlığının yükseltilmesi kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Töre, “Müzakere yolları dururken silahlanma ve askeri eğitimler alma çılgınlığı doğru yaklaşımlar değildir. Rumları ve destekçilerini sağduyuya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre yazılı açıklamasında, “Rum-Yunan ikilisini şımartmakla, bölgede uzlaşı ve paylaşım anlayışının berhava olmasına sebep olanların, Birleşmiş Milletler’in kuruluş amaçlarını da yok ettiğini” kaydetti.

Birleşmiş Milletler’in daimi konsey üyesi Fransa ve Amerika’nın “işgal altındaki” Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verdikleri desteğin, yaptıkları anlaşmalar 1959-1960 Londra ve Zürih anlaşmalarına da aykırı olduğuna işaret eden Töre, şunları kaydetti: 

“Uzak denizlerden ve okyanuslardan yapılan bu desteklerle Rum kesimi savaş çıkarırsa bu emperyalist ülkeler de acaba savaşa mı girecekler? Fransa’nın ezeli bir Türk düşmanlığını anlamak mümkün değildir.

Doğu Akdeniz de Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri Rumların Fransa’yla ve diğer bazı ülkelerle yaptıkları ve yapacakları askeri ve siyasi anlaşmalarla asla engellenemez. Müzakere yolları dururken silahlanma ve Askeri Eğitimler alma çılgınlığı doğru yaklaşımlar değildir. Rumları ve destekçilerini sağduyuya davet ediyoruz.”

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