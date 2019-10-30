  • BIST 99.142
  • Altın 275,066
  • Dolar 5,7389
  • Euro 6,3787
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, TC Muharip Gazileri’ni kabul etti

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi’nden bir heyeti kabul etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, TC Muharip Gazileri’ni kabul etti

Zorlu Töre, kabulde yaptığı konuşmada, bir milletin bağımsız olabilmesi için şehit, gazi ve malul gazilerinin olması gerektiğini belirtti. 

Toprağı vatan yapmak için hiçbir yabancı devlet “gelin vatan sahibi olun” demeyeceğini kaydeden Töre, gazilere atıfta bulunarak “Mücahitlerle birlikte bu toprakları vatan yaptık” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının mücadelesi sonunda geldiğimiz en şerefli nokta KKTC’nin ilan edilmesidir” diyen Töre, Atatürk’ün “En büyük eser cumhuriyettir” ifadesinin de Kıbrıs Türk halkı tarafından da örnek alınan bir ifade olduğunu da kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması hedefinden hiç vazgeçmediğini, bazı ülkelerin de Türkiye’nin adadan çekilmesi için uğraş verdiğini anlatan Töre, “KKTC’den vazgeçmemiz, Türk ordusundan vazgeçmemiz mümkün değildir” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz ise, 1974’te Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığı için Kıbrıs’a geldiklerini, her zaman için Kıbrıs Türkü’nün yanında olacaklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atakan’dan Karayollarının düzenlenmesi için ulusal seferberlik çağrısı30 Ekim 2019 Çarşamba 13:07
  • Pandelidis: "Kayıp Şahıslar Komitesi ekibi geçen hafta ilk kez kapalı Maraş'a girdi"30 Ekim 2019 Çarşamba 13:05
  • Arıklı: "Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi sağda geniş tabanlı bir işbirliği gündeme gelebilir"30 Ekim 2019 Çarşamba 13:00
  • Özyiğit: “3’lü zirve çözümsüzlük yanlılarında tedirginlik yarattı”30 Ekim 2019 Çarşamba 12:25
  • Pilli HIMSS’19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı’na katılıyor30 Ekim 2019 Çarşamba 11:56
  • CTP: Lefkoşa ve Mağusa Belediyesi’nden sonra sıra Girne’de mi?30 Ekim 2019 Çarşamba 11:51
  • Trafik kazası yapan şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı30 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
  • Dükkan açma ve hırsızlık: 2 tutuklu30 Ekim 2019 Çarşamba 11:45
  • Vahşi saldırı: Tartıştığı kişinin kafasına keserle vurup kafatasını kırdı30 Ekim 2019 Çarşamba 11:41
  • Sonay Adem ölümünün 1. Yıldönümünde kabri başında anıldı30 Ekim 2019 Çarşamba 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti