Meclis Başkanı doların yükselişine ilişkin konuştu: Pazartesi göreceğiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dolarda yaşanan yükselişi değerlendirdi.

"Döviz kurunda bir yükselme başladı. Dikkat ederseniz saat 18.00'den sonra başladı" diyen Şentop, "Türkiye'deki piyasalar kapandıktan sonra başladı. Bu ne demektir? Bu hareketlilik Türkiye içinde bir hareketlilik değil. Türkiye dışında başka piyasalarda, özellikle Avrupa'daki piyasalarda dolarla ilgili, Türk parasının değeriyle ilgili bir manipülasyon gerçekleşiyor. Hafta sonu tatil. Piyasalar pazartesi günü açılacak. Oradaki tabloyu göreceğiz" ifadelerini kullandı.