Meclis Başkanı Meclis'e Corona arası verdi! Meclis toplanamadı!

Meclis’in bugünkü toplantısı yapılamadı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, temaslı olan bazı Meclis personelinin izole olması gereği nedeniyle Meclis’in bugün toplanamadığını açıkladı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu bugünkü meclis toplantısının yapılamayacağını açıkladı.

Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde çalışan personelin bir kısmının, bağlı oldukları bazı sendikalar aracılığı ile 14 Nisan 2021 tarihinde greve katıldıklarını ve sonrasında da sendika başkanları ile toplu halde kapalı ortamda bulunduklarını söyledi.

"Bu toplantıda bulunan bir sendika başkanının pozitif olduğu bilgisi daha sonra duyurulmuştur. Grev hakkını kullanan personelin dün itibarı ile PCR testleri negatif çıkmıştır. Ancak on gün daha bu personelin tedbir amaçlı izole edilmeleri ve Sağlık Bakanlığından alınan bilgi doğrultusunda, 21 ve 28 Nisan 2021 tarihlerinde PCR testlerini de yenilemeleri gerekmektedir" diyen Sennaroğlu, bu durumun Genel Kurul çalışmalarını da etkilemiş olduğunu ve bugün toplanması gereken Genel Kurul'un yapılamadığını kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Meclis Başkanı şu ifadeleri kullandı: "İçtüzüğün 161’inci maddesi Genel Kurulda tutanak tutulması ve düzeltilmesine ilişkin kuralları içermektedir. Bu madde uyarınca, Genel Kurulda tam tutanak tutulmakta ve tam tutanak da stenograflarca ve ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin yardımıyla yapılmaktadır. Bahse konu teknik personelin izole edilmeleri nedeniyle tam tutanak tutulmasının veya ses kaydı alınmasının bu şartlarda mümkün olamayacağı kanaatiyle Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır"