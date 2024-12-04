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Meclis Başkanı Öztürkler ve heyeti Ankara’ya gidiyor

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’tan aldığı davet üzerine Meclis Başkanlık Divanı ile birlikte Ankara’ya gidiyor.
Meclis Başkanı Öztürkler ve heyeti Ankara’ya gidiyor

İlk olarak Anıtkabir’i ziyaret etmesi beklenen Başkan Öztürkler ve heyetinin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşmesi Ankara’da çeşitli temaslar yapması da bekleniyor.

Öztürkler’in heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekilleri; Hasan Küçük, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekilleri;  Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın bulunuyor.

Bugün KKTC’den ayrılacak olan Meclis heyeti Cuma günü KKTC’ye dönecek.

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