Meclis Başkanı Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i kabul etti.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Benter, Sennaroğlu’na Vakıflar İdaresi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kabulde ayrıca Benter, Sennaroğlu’na Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge Yönetimi’ne geçişiyle yasal olmayan uygulamalarla el konulan ve sömürülen ata yadigarı Evkaf İdaresi’nin yeniden Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesinin ardından, 15 Nisan 1956 tarihinde Evkaf binasının bahçesinde düzenlenen törenle Türk bayrağının Evkaf şeref direğine çekilmesini gösteren fotoğrafı takdim etti.
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