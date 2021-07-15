Meclis Başkanı Sennaroğlu Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Lonra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen ve KKTC Temsilcisi Kemal Köseoğlu’nu kabul etti.
Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Ahmet Ercan, Federasyon’un Londra’daki çalışmaları hakkında Başkan Sennaroğlu’na bilgi verdi.
Meclis Başkanı Sennaroğlu ise Kıbrıs Türk toplumuna hizmetleri için Osman Ercen’e teşekkür ederken, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kabulde Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe Unan Ersöz de hazır bulundu.
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