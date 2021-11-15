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Meclis Başkanı Sennaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu Kabul Etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülkede bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti.
Meclis Başkanı Sennaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülkede bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, partinin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ve Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Başkanı Salih Turhan da yer aldı.

Kabulde ayrıca, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.

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