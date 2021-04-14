  • BIST 1.409
  • Altın 451,464
  • Dolar 8,0965
  • Euro 9,6954
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Sendikaları kabul etti

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis'te örgütlü KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu İş heyetlerini kabul etti.
Meclis Başkanı Sennaroğlu, Sendikaları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis'te örgütlü KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu İş heyetlerini kabul etti.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde Genel Sekreter Seral Fırat da hazır bulundu.

Görüşmede sendikalar adına konuşma yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, evinde izole olması gerektiğini savunduğu UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün Meclis’e gelerek halk sağlığının riske atıldığı düşüncesinde olduklarını ifade etti ve hem çalışanların hem de diğer milletvekillerinin sağlığının korunması için grev başlattıklarını söyledi.

Bengihan, “Halk sağlığını koruyabilmek için meclis iç tüzüğünde Meclis Başkanının, danışma kuruluyla görüştükten sonra 15 güne kadar meclise ara verme yetkisini kullanabileceği ile ilgili bir düzenleme var. Biz de böylesi bir dönemde risk yaşanmaması adına hem çalışma barışının bozulmaması, hem halk sağlığı açısından meclis iç tüzüğünün size verdiği yetkileri kullanabilme yönündeki iradeyi kullanmanızı talep edeceğiz ve gelişmelerle ilgili sizlerden bir cevap bekleyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında Milletvekili Yasemi Öztürk’ün pozitif vaka ile temaslı olduğunu kendisinin sosyal medyasından kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, bugünki komite çalışmasını komite başkanı olarak ertelediğini söyledi.

Öztürk’ün yaptırdığı PCR testinin negatif çıktığını da ifade eden Sennaroğlu, Meclis Başkanı olarak kendisinin tek başına karar alarak Meclis çalışmalarına ara verme yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Sennaroğlu, ‘Eğer meclis çalışmalarına ara verilmesini gerektirecek bir durum varsa, Danışma Kurulu toplanır ve kurulda bu konu tartışılır ve Danışma Kurulu’nun vereceği karara göre hareket edilir. Danışma Kurulu da parlamentoda grubu bulunan siyasi parti başkanları yani Mecliste grubu bulunan UBP, CTP ve HP Genel Başkanları ve Meclis Başkanı başkanlığında oluşan bir kuruldu. Ben başkanlarla görüştüm. Meclis çalışmalarına ara verecek bir pozisyonun olmadığı yönünde düşünceleri vardır’ diye konuştu.

Bir milletvekilinin temaslı olduğu konusunun kendilerini aşan bir konu olduğunu dile getiren Sennaroğlu, kimlerin karantinaya girip girmeyeceği ile ilgili Sağlık Bakanlığı temas takip ekibinin karar verdiğini, olağanüstü bir durum olması halinde Danışma Kurulu’nun karar üreteceğini ifade etti.

Sennaroğlu,Meclis’te her Perşembe çalışanlara rutin olarak test yapılmakta olduğunu da belirtti.

Parlamentonun anayasa gereği acilen yapması gereken işler bulunduğunu belirten Sennaroğlu, “Ara seçim konusunun değerlendirilmesi gerekir, erken seçim tarihinin değerlendirilmesi gerekir çünkü bir haftaya kadar bunun neticelenmesi gerekir aksi halde ülkeyi büyük bir kaos bekler. Bu ülke hepimizindir. Bir milletvekili için bütün vatandaşı da bu şartlarda sandığa götürmek da hiçbir siyasi partinin arzusu değildir. Hem ülkeye büyük bir külfet, hem parlamentonun aritmetiğini değiştirecek bir durum hem bu ekonomik krizde 10-15 milyon TL’nin de gitmesi demektir. Bu ara seçimi de parlamentonun da halletmesi gerekir bu yüzden çalışmaları 15 gün ertelemeye hiç kimse sıcak bakmıyor" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bafra ve Vadili'de elektrik kesintisi14 Nisan 2021 Çarşamba 18:26
  • Maliye Bakanı Oğuz Ankara’da temaslarına devam ediyor14 Nisan 2021 Çarşamba 18:25
  • Ertuğruloğlu, Pakistan medyasının önde gelen basın-yayın organlarına mülakat verdi14 Nisan 2021 Çarşamba 18:09
  • Kimler ev karantinasına girecek? Elektronik bileklik uygulaması nasıl olacak?14 Nisan 2021 Çarşamba 17:59
  • Erülkü:Başta Sayın Rifat Günay olmak üzere tüm yetkilileri protesto ediyoruz14 Nisan 2021 Çarşamba 17:47
  • 6 Bin 839 çalışana 7 milyon 866 bin TL destek ödemesi yapıldı14 Nisan 2021 Çarşamba 17:28
  • Turizm Örgütleri isyan etti:Hükümet “kapalı turizm”'in arkasına saklanarak kapsayıcı bir açılım programı yapmaktan kaçmaktadır14 Nisan 2021 Çarşamba 17:21
  • Mehmetçik Belediye Başkanı:Belediye önüne kadar gelip, yokmuşuz gibi hareket etmeyi bölge halkıma en büyük hakaret olarak değerlendiriyorum.14 Nisan 2021 Çarşamba 17:13
  • HP Milletvekili Çağatay: “Bilgiyi ve teknolojiyi kullanan ülkeler ayakta kalacak”14 Nisan 2021 Çarşamba 16:59
  • Eski Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Kaya hayatını kaybetti14 Nisan 2021 Çarşamba 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti