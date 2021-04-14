Meclis Başkanı Sennaroğlu, Sendikaları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis'te örgütlü KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu İş heyetlerini kabul etti.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde Genel Sekreter Seral Fırat da hazır bulundu.

Görüşmede sendikalar adına konuşma yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, evinde izole olması gerektiğini savunduğu UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün Meclis’e gelerek halk sağlığının riske atıldığı düşüncesinde olduklarını ifade etti ve hem çalışanların hem de diğer milletvekillerinin sağlığının korunması için grev başlattıklarını söyledi.

Bengihan, “Halk sağlığını koruyabilmek için meclis iç tüzüğünde Meclis Başkanının, danışma kuruluyla görüştükten sonra 15 güne kadar meclise ara verme yetkisini kullanabileceği ile ilgili bir düzenleme var. Biz de böylesi bir dönemde risk yaşanmaması adına hem çalışma barışının bozulmaması, hem halk sağlığı açısından meclis iç tüzüğünün size verdiği yetkileri kullanabilme yönündeki iradeyi kullanmanızı talep edeceğiz ve gelişmelerle ilgili sizlerden bir cevap bekleyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında Milletvekili Yasemi Öztürk’ün pozitif vaka ile temaslı olduğunu kendisinin sosyal medyasından kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, bugünki komite çalışmasını komite başkanı olarak ertelediğini söyledi.

Öztürk’ün yaptırdığı PCR testinin negatif çıktığını da ifade eden Sennaroğlu, Meclis Başkanı olarak kendisinin tek başına karar alarak Meclis çalışmalarına ara verme yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Sennaroğlu, ‘Eğer meclis çalışmalarına ara verilmesini gerektirecek bir durum varsa, Danışma Kurulu toplanır ve kurulda bu konu tartışılır ve Danışma Kurulu’nun vereceği karara göre hareket edilir. Danışma Kurulu da parlamentoda grubu bulunan siyasi parti başkanları yani Mecliste grubu bulunan UBP, CTP ve HP Genel Başkanları ve Meclis Başkanı başkanlığında oluşan bir kuruldu. Ben başkanlarla görüştüm. Meclis çalışmalarına ara verecek bir pozisyonun olmadığı yönünde düşünceleri vardır’ diye konuştu.

Bir milletvekilinin temaslı olduğu konusunun kendilerini aşan bir konu olduğunu dile getiren Sennaroğlu, kimlerin karantinaya girip girmeyeceği ile ilgili Sağlık Bakanlığı temas takip ekibinin karar verdiğini, olağanüstü bir durum olması halinde Danışma Kurulu’nun karar üreteceğini ifade etti.

Sennaroğlu,Meclis’te her Perşembe çalışanlara rutin olarak test yapılmakta olduğunu da belirtti.

Parlamentonun anayasa gereği acilen yapması gereken işler bulunduğunu belirten Sennaroğlu, “Ara seçim konusunun değerlendirilmesi gerekir, erken seçim tarihinin değerlendirilmesi gerekir çünkü bir haftaya kadar bunun neticelenmesi gerekir aksi halde ülkeyi büyük bir kaos bekler. Bu ülke hepimizindir. Bir milletvekili için bütün vatandaşı da bu şartlarda sandığa götürmek da hiçbir siyasi partinin arzusu değildir. Hem ülkeye büyük bir külfet, hem parlamentonun aritmetiğini değiştirecek bir durum hem bu ekonomik krizde 10-15 milyon TL’nin de gitmesi demektir. Bu ara seçimi de parlamentonun da halletmesi gerekir bu yüzden çalışmaları 15 gün ertelemeye hiç kimse sıcak bakmıyor" diye konuştu.