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Meclis Başkanı Şentop: Kızılay Başkanı kurumun itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kurumun itibarını korumak için koltuğu bırakması gerektiğini söyledi.
Meclis Başkanı Şentop: Kızılay Başkanı kurumun itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı

Habertürk yayınında soruları yanıtlayan Şentop, “Kızılay” ve “satmak” kelimelerinin bir arada anılmaması gerektiğini savundu.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un “Kızılay’ın itibarına zarar veriyorsa Kınık orada durmamalı” mı diyorsunuz sorusuna “Evet” yanıtı verdi.

Kahramanmaraş depremlerinin ilk günlerinde Kızılay iştirakinin, deposundaki çadırları para karşılığı Ahbap Derneği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kerem Kınık satışı savunanan açıklamalar yapmıştı.

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