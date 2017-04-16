Meclis Başkanı Siber, “6. Gıbrızlı Kültür ve Sanat Etkinliği”ne katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, “6. Gıbrızlı Kültür ve Sanat Etkinliği”ne katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede gizli kalmış birçok doğal güzellikler ve kültürel miraslar olduğuna vurgu yaparak bunları projelerle açığa çıkarmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Siber, Kalavaç da yer alacak “Mağara Projesi"nin sadece Kalavaç’a değil bölgeye, dünyaya ve aslında insanlığa bir hizmet olacağını ifade ederek, bu projenin olumlu getirisinin görüleceğini belirtti.

Proje yaparken “olmaz, olamaz” diyenlerin ve negatif enerji verenlerin çıkabileceğine dikkati çeken Siber, burada önemli olanın negatif enerjiyi dağıtarak “olacak” diyenler ile birlikte hareket etmek olduğunu söyledi.

Projeleri için zaman zaman devlette insan kaynaklarının yeterli olamayabileceğini vurgulayan Siber, böyle durumlarda hizmet satın alınmasından kaçınılmaması gerektiğini dile getirdi.

Siber, “Yeter ki projeler üretelim. Kaynağı mutlaka ve mutlaka buluruz. Sonuçta güzelliklerle halkımızı buluştururuz” dedi.

Siber, konuşmasının sonunda Kalavaç köy muhtarını ve köy halkını aidiyetine ve kültürüne sahip çıktığı için kutladı.

Siber, Kalavaç’da düzenlenen etkinlikte ayrıca standlardan alışveriş yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.