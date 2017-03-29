Meclis Başkanı Siber, FODER sergisinin açılışına katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) üyelerinin fotoğraflarından oluşan “Faces-Yüzler” isimli sergisinin açılışına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa İsmet Vehit Güney sergi salonunda gerçekleşen serginin açılışından önce bir konuşma gerçekleştiren Siber, fotoğrafçının gördüğünü kendisiyle bağ kurarak resimleştirdiğini ve anıya çevirdiğini söyledi.



Ülkede fotoğrafçılığa ilginin son dönemlerde oldukça arttığına dikkati çeken Siber, açılan sergiler, sanatçıların temsiliyeti ve aldıkları ödüllerin bu alanda bir çok başarının daha geleceğinin habercisi olduğunu belirtti.



Siber, “Bir fotoğraf sizi alır hikayelere götürür. Bazen bir fotoğrafın ardından sürüklenir ve o ülkeye gidersiniz.O yüzden fotoğrafın sadece sanatsal ve kültürel anlamda değil turizme de katkı yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Sanatın kültürlerarası dostluk olduğuna işaret ederek içinde sevgiyi ve barışı barındırdığını söyleyen Siber, ülkede sanatın, sanatseverlerin ve sanatçıların artmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti.

GÖKYİĞİT

FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, FODER’in Ocak ayı itibariyle Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonuna (FİAP) yerel üye olarak kabul edildiğini belirterek, bunun üyeler için iyi bir motivasyon olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleşti. Sergide FODER’e üye 45 fotoğrafçının 128 eseri sergileniyor.