Meclis Başkanı Siber, PAB Başkanı Chowdhury ile görüştü

Parlamentolararası Birlik (PAB) 137. Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, PAB Başkanı Saber Hossain Chowdhury ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Siber, PAB Genel Kurulu’nun yapıldığı Tavrichesky Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Crans Montana sonrası gelinen süreci ve Kıbrıs Türk halkının beklentilerini anlattı. Siber, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolardan örnekler verdi.

İnsan haklarına aykırı bu tür sportif, kültürel ve ticari ambargoların kaldırılmasının demokrasiye inanmış ülkelerin görevi olduğunu söyleyen Siber, ayrıca Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcilerinin diğer ülke parlamenterleriyle temasının engellendiğini ve bunun parlamenter diplomasiye aykırı olduğunu ifade etti.

PAB açılış konuşmalarında da savaşların, terörün önüne geçmek ve uzlaşmazlıkları çözmek için en önemli aracın parlamentoların işbirliği ve teması olduğunun vurgulandığını hatırlatan Siber, Kıbrıslı Türklerin parlamentosuna izolasyon uygulanmasını eleştirdi.

Siber, PAB’a gözlemci üyelik için PAB başkanından destek istedi. Siber ayrıca kadınların siyasette önemli görevler üstlenmesinin dünya barışı için gerekli olduğunu söyleyerek, PAB çatısı altında düzenlenen kadın parlamenterler toplantılarına Kıbrıs Türk kadın parlamenterlerin katılımının sağlanmasını talep etti.

CHOWDHURY

PAB Başkanı Saber Hossain Chowdhury de, Kıbrıs müzakerelerini takip ettiğini ve sürecin yine çökmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, bu tür izolasyonlara karşı olduğunu ve sebep ne olursa olsun, parlamentolara kısıtlama getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Chowdhury, Siber’in gözlemci üyelik konusunda uzun süredir gösterdiği çabayı bildiğini ve haklı bulduğunu belirterek, gözlemci üyelik için destek vereceğini kaydetti.

Önümüzdeki seçimle iş başına gelecek PAB başkanı ve yönetim kuruluna da gözlemci üyeliğimizin onaylanması için bilgi aktaracağını ifade eden Chowdhury, konuyu takip edeceğini belirtti.

PAB Başkanı Chowdhury, halkın temsilcisi olan parlamentoların birbiriyle iletişim kurmasının daha iyi bir dünyaya ulaşmak için büyük önem taşıdığına vurgu yaparken, yeni seçilecek PAB başkanlığı için iki adayın da kadın olduğunu ve önümüzdeki dönemde en büyük parlamentolar arası birlik başkanının kadın olmasının önemine işaret etti.

SİBER, CUEVAS İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkan Siber, PAB’ın yeni döneminde başkanlık için en güçlü aday olarak gösterilen iki kadın adaydan biri olan Meksikalı Senatör Gabriela Cuevas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkanlık yarışı için aday olan senatöre başarı dileyen Siber, Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon ve ambargolar ile ilgili kısa bilgilendirme yaparak, destek istedi.

Senatör Cuevas ise Siber’e diyalog ve parlamenter diplomasinin önündeki engelleri kaldırmaya destek olacağına dair söz verdi.