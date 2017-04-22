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Meclis Başkanı Siber’in 23 Nisan mesajı

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Meclis Başkanı Siber’in 23 Nisan mesajı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, hiçbir çocuğun savaş mağduru olmadığı, çocuk haklarının çiğnenmediği,demokratik ve özgür ortamlarda barış içinde yaşadığı daha güzel bir dünya, daha güzel bir gelecek diledi.

Siber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, çocuklara ve halka seslendi.

TBMM’nin kuruluş gününün Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin bu günü bir o kadar daha anlamlandırdığını vurgulayan Siber “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde eğitimli ve yetenekli gençler olarak yetişmeleri ortak hedefimizdir” dedi.

“BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYA…”

Siber, bu günü bir kez daha tüm çocuklarla birlikte kutlama mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek “Yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, ülke ve dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlayarak,hiçbir çocuğun savaş mağduru olmadığı, çocuk haklarının çiğnenmediği,demokratik ve özgür ortamlarda barış içinde yaşadığı daha güzel bir dünya, daha güzel bir gelecek dileğini de ifade etti.

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