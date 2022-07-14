Meclis Başkanı Töre 15 Temmuz Yunanistan destekli darbe ile ilgili mesajı yayımladı

Töre, mesajda, 1963’te başlayan Kanlı Noel saldırılarıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla dışlandığını, Kıbrıs Cumhuriyetinin Rum devletine dönüştürüldüğünü ve Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak için büyük bir adım atıldığını, ancak yıllarca Kıbrıs Türk halkının TMT öncülüğünde ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle verdiği varoluş mücadelesi sayesinde ENOSİS hayallerinin “suya düştüğünden” ötürü, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan’daki cuntanın desteklediği EOKA-B terör örgütü tarafından Nikos Sampson liderliğinde askeri darbe gerçekleştirildiğini anlattı.

Töre, “ENOSİS’i siyasi ve ekonomik yollardan zamana yayarak gerçekleştirmeye çalışan Makarios yönetimine karşı gerçekleşen bu faşist darbenin hedefi, Kıbrıs’ın derhal Yunanistan’a ilhakını sağlayarak ENOSİS’i gerçekleştirmekti.

Bu faşist kanlı darbede yüzlerce Rum öldürülerek, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılar ve katliamlar yapılmıştır. Bunun üzerine Anavatan Türkiye’nin Garanti ve İttifak Antlaşmalardan doğan uluslararası haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs’a barış ve huzur gelmiştir. Ezelden beridir bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamakta olan Kıbrıs Türk halkının, self-determinasyon hakkını kullanarak kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” dedi.