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Meclis Başkanı Töre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala’yı Kabul Etti

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Meclis Başkanı Töre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala’yı Kabul Etti
Meclis Başkanı Töre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala’yı Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Adalet ve Kalınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala’nın başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Töre, Meclis’teki kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye ilişkilerin en üst düzeyde seyrettiğine işaret ederek, Doğu Akdeniz’de KKTC’nin yaşatılmasının görevleri olduğunu kaydetti.

Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması için yaptığı çağrıyı alkışladıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği üyeliği için yürütülen çalışma ve kriterleri desteklediklerini ancak AB’nin kendi kendine ters düştüğünü söyleyen Töre, Kıbrıs’ta ihtilaf olmasına rağmen işgal altında bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin birliğe kabul ettiğini belirtti. Töre, “KKTC’nin statüsü mutlaka daha ileriye çıkacaktır. Önce Türk devletleri sonra başka devletler KKTC’yi tanıma noktasına gelecektir.Bunu bir günde elde etmek mümkün değildir. Tanınma mücadelesi çok uzun bir süreçtir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Töre, devletlerin ismi ve coğrafyasının farklı olabileceğini ancak “öznenin milli dava olduğunu” ve Türkiye ile kardeşlik ruhu içerisinde yola devam edeceklerini kaydetti.

Adalet ve Kalınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu, KKTC’nin uluslararası alanda en iyi yere sahip olması için çalıştığını belirtti.

Haksızlık ve oldu bittilere asla müsaade edemeyeceklerini kaydeden Ala, hak yenmesini müsaade etmeyecekleri gibi kimsenin hakkını da istemediklerini ifade etti.

Ala, “KKTC ile birlikte olduğumuz sürece, (Kıbrıslı Rumların) yanlış, diplomatik yankesicilik yapanların sonuç alınması mümkün değildir” dedi.

Kabulde KKTC-TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Canaltay ve düvan üyesi milletvekilleri de hazır bulundu.

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