Meclis Başkanı Töre, Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Baf direnişini Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin kahramanlık dolu bir simgesi olarak niteledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Zorlu Töre, Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre’nin mesajı şöyle:

“Baf direnişi, Türk Mukavemet Teşkilatının şanlı mücadelesinin kahramanlık dolu bir simgesidir. Şehitler verdik ama EOKA çetelerine asla teslim olmadık.

Bu direnişten sonra Baf Sancağı'na “gazi” unvanı verildi. Hem gaziler hem şehitler şanlı tarihimize yeni bir destan yazdılar. Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasa bugünlere gelemezdik, toplu katliamlara maruz kalırdık.

Bundan sonra bizlere düşen görev bize emanet edilen vatan, bayrak ve istiklal aşkını devam ettirmek ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır.

Şehitlerimize ve ebediyete kavuşan bütün direnişçilere rahmet dilerim. Ruhları şad olsun. Hayatta olan Mücahit ve mukavemetçilere sağlıklı ömürler temenni ederim.”